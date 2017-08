El sitio web del canal TN, en donde hoy se destaca como conductor durante los fines de semana, publicó una entrevista en la que detalló que se fue de su Plaza Huincul natal con una idea en la cabeza: trabajar en la BBC.

"Estudié la primaria y secundaria en un pueblo que pasó cosas muy dramáticas. Ahí nacieron los piquetes. Terminé la secundaria, me fui a Neuquén y después de dos o tres años decidí venirme a Buenos Aires y acá empecé a estudiar locución, pero tenía que trabajar porque no tenía condiciones económicas muy sólidas", explicó Antoñana, que empezó a desempeñarse como periodista en la revista Gente y aprovechó un retiro voluntario en la publicación para pagarse el pasaje a Europa.

"Me fui a vivir a Italia, deambulé hasta que se me terminó la plata. Yo quería llegar a la BBC de Londres. Primero fui a Suiza y ahí trabajé con cosas vinculadas a la agricultura, recolección de frutas y eso. Era para sobrevivir. Después me contacté con gente vinculada al polo. Yo no tenía condición social para jugar al polo, pero sabía algo de caballos porque nací en el campo. Llegué a Inglaterra como un furtivo, porque era acompañante de un equipo de polo", agregó.

Consultado sobre su aventura en Gran Bretaña, dijo que después de hacer trabajos varios se presentó en la BBC de Londres. "Dije que era periodista de Argentina y entonces empecé a trabajar en el Servicio Latinoamericano de la BBC. Leía una noticia por día y hacía entrevistas a las embajadas. Una mañana de un día cualquiera me levanté y tomé el subterráneo. Vi que la gente festejaba cosas y espié de reojo que un diario decía 'The Falkland Islands invaded'. ¿Falkland? Esa palabra me sonaba. Me bajé del subte porque me agarró una especie de terror. Recuerdo que tomé un taxi y yo estaba leyendo un diario. El taxista me preguntó de dónde era, le dije que argentino. Frenó el auto y se dio vuelta y me miró", detalló el periodista de TN.

Antoñana soportó el asedio de los ingleses, evitó decir que era argentino y regresó al país después de la guerra, alentado por el fin de la dictadura militar: "Soñábamos que con la democracia se comía, todas esas cosas que decía Alfonsín. Y después nos dimos cuenta de que no era tan así. La Argentina ya había entrado en un proceso regresivo educativo y cultural. Trabajé en Canal 9 y Canal 7 y pedí un año sin goce de sueldo y me volví a Europa. Pero cuando uno vuelve a un lugar después de mucho tiempo, uno no es el mismo ni el lugar es el mismo. Londres ya no era la que yo había visto. Yo no era el mismo. Entonces regresé y trabajé en ATC".

El huinculense fue echado de ATC por haber trabajado en Londres durante la guerra de Malvinas y comenzó a trabajar como productor periodístico de Susana Giménez. "Estuve dos años y medios, en la época más importante de rating. No lo viví con plenitud, lo viví con cierto sufrimiento. Era un trabajo vinculado al mundo del espectáculo y yo no pertenezco. Ojo, no me gusta ser desagradecido con gente que me ayudó. Pero es un trabajo que no volvería a hacer", aseguró.

"Con Susana teníamos una relación distante porque ella ponía distancia. Tenía todo el derecho porque la estrella era ella. Pero yo tenía diferencias conceptuales. Algunas cosas me da pudor decirlas, pero por ejemplo, le preparé 85 preguntas a Susana para que le hiciera a Anthony Quinn y ella le hizo una sola", explicó Antoñana, que aclaró que dejó de trabajar con la diva "después del tema Grassi".

"Susana decidió demoler a toda su producción. ¿Por qué? Porque las estrellas nunca se equivocan. Yo jamás quise la entrevista a Grassi. La hizo Jorge Rodríguez por pedido de ella. De un día para el otro el rating bajó 7 puntos y nunca más se pudo recuperar", relató.

El periodista habló también sobre su actualidad en TN, en donde se transformó en una especie de estrella de los fines de semana por sus peleas con los periodistas deportivos del canal. "Todos en cierta medida hacemos un personaje. Cuando discuto con los muchachos de TN Deportivo por ejemplo, hago un personaje, porque yo voy poco a la cancha", afirmó.

"Los periodistas tenemos que tener un 2 por ciento actoral, el resto sería cinismo. Pero hay cosas que me conmueven de las noticias. He llorado presentando notas en cámara y no tengo ningún tipo de capacidad actoral", concluyó Antoñana.