El neuquino Franco Balboa se consagró campeón en Sudáfrica

El joven -que entrena en el Cepron -alcanzó el primer puesto en el tiempo de 1 hora, 52 minutos y 53 segundos, sacándole 10 segundos de ventajas al local Nicolás Notten.

“Siempre me quise mantener en el equipo de carrera. Hubo vueltas en donde sentí los brazos muy agarrotados y no podía congelar el grupo. Se nos había escapado el sudafricano y en la última vuelta me tuve que jugar todo”, expresó el neuquino al término de la carrera.

Además, agradeció al entrenador del club Manuel Peréz Alonso y al equipo de Galicia, en España, donde se entrenó para esta temporada. “Me recibieron como si estuviera en mi casa”, manifestó.

Tabla de posiciones.

1 Franco Balboa (ARG) 1:52:53

2 Nicolas de (RSA) 1:53:03

3 KRISZTIÁN HOY (hun) 1:53:29

4 Miguel Llorens (ESP) 1:53:50

5 JON AMUND VIOLENCIA (nor) 1:54:11