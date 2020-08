El neuquino que empezó a jugar a los 19 y dio el salto a Primera en Perú

Se trata del delantero neuquino que surgió en Independiente de Neuquén, donde disputó Federal B y A y que luego ascendió con Alvarado de Mar del Plata al Nacional B (ahora Primera Nacional), segunda categoría de Argentina. Y ahora se le presenta la chance nada menos que en el líder del torneo principal de ese país, Ayacucho FC, equipo conducido por el hermano del Coco Ameli, aquel ex defensor de River y San Lorenzo.

Por estas horas tuvo que aclararle a todos los peruanos que se cruzó que no le gusta el ceviche, típica comida de allí, pero el menú no será problema para él, dada la excelente gastronomía que hay. "La comida que me trajeron es muy rica, la calidad de la comida peruana se sabe es muy buena", resalta tras probar algunos manjares.

Tiene una historia particular en el fútbol el Gonza ya que "no hice inferiores". En efecto, explica que tras un intento inicial y breve a los "14 ó 15 años" colgó los botines hasta los 19, cuando arrancó y ya no paró. "Hice el secundario en una técnica, tenía doble turno y por eso se me complicaba entrenar. Mis padres me inculcaron el tema del estudio. Pero siempre supe por dentro que una posibilidad más me iba a quedar", explica el pibe que se esforzó y tuvo premio doble.

A partir de ahí, ya no dejó de jugar ni de cursar. De hecho, en paralelo a su recordado paso por Independiente "hice la carrera de Profesor de Educación Física y por suerte me recibí", destaca el futbolista que integró aquel elenco del Rojo local que enfrentó a Racing por Copa Argentina y en el que tenía como socio dentro y fuera de la cancha al recordado Santi Vergara.

¿Cómo llegó a Perú? “Tuve varias ofertas de Argentina pero recibí un llamado de Ameli, el técnico de Ayacucho Fútbol Club con la propuesta de sumarme al equipo. El grupo ya está armado, en este momento va primero en el torneo, que van dos fechas después de la reanudación. Así que todo era tentador", resume.

Si bien Ayacucho es una ciudad que está ubicada a dos horas de Lima, en la altura (2700 metros sobre el nivel del mar), la estadía de Lucero en principio será en Lima.

"Como el torneo se juega en la Capital, estamos todo acá. Hay sedes donde se va a entrenar y los partidos se disputan en los estadios más importantes del Perú. Vinieron todos los equipos hacia acá tomando todos los recaudos", detalla.

"Es la primera experiencia en el extranjero. La verdad que tengo muchas expectativas, me vengo preparando hace años para una oportunidad así. Queda tratar de aprovecharla al máximo. Me siento capacitado, no paré nunca de entrenar, me armé un gimnasio en casa en Neuquén y en base a eso empecé a entrenar por si llegaba una posibilidad de esa magnitud estar preparado para afrontarla", cierra mientras espera acomodarse para recibir a su novia.

Mientras espera que la adaptación no le cueste un Perú, Gonzalo Lucero sueña en grande. ¡Un iluminado!