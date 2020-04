El neuquino que se queda en Primera por la pandemia: "No da para festejar"

Sin embargo, por las circunstancias particulares, "no hay festejos" en el moderno departamento en Buenos Aires donde afronta y sobrelleva lo mejor posible la cuarentena junto a su bella pareja, la bailarina Marina Rosell que brilló en las pistas de Showmatch y su pequeño hijo Mateo.

El destacado defensor neuquino confiesa a LM Neuquén que no hubo "ni puñito al aire ni celebración especial". Minutos después de que trascienda la información, tampoco sabe si la palabra justa para definir sus sentimientos es "alivio". Pero sí avala la decisión de anular los descensos y dar por terminada la Copa de la Superliga que adelantó hoy el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

"Más o menos preveíamos lo que podía pasar, era muy difícil que continuara el torneo. Me parecía lo más lógico también que se tomara la decisión de que no haya descensos. Es todo muy raro, no es algo para festejar", explicó el lateral derecho de Patronato, con pasado en Boca.

"Es una situación complicada. Favoreció a Patronato como a otros clubes que estaban peleando. Son circunstancias. Hay que seguir para adelante, ver qué va a pasar con el fútbol y con los contratos que hay muchas cosas que están en veremos... Ojalá que se vuelva a la normalidad lo más pronto posible, que extrañamos la competencia. Insisto, no me surgió festejar, nos favoreció por el hecho de estar abajo aunque teníamos la sensación de que podíamos cumplir el objetivo. Aún no hablé con mis compañeros", agregó, siempre con la misma postura.

Patronato era uno de los equipos más comprometidos a la hora de intentar quedarse en Primera. Solo Gimnasia estaba peor. Y una gran campaña en la Copa de la Superliga era su última opción para salvarse...

Ahora, otra preocupación generalizada

Resuelta la permanencia en la A, ahora hay otro tema que inquieta a Leandro Marín. Y es el de su futuro, teniendo en cuenta que su vínculo con la entidad entrerriana está próximo a vencer y sin la urgencia por conservar la categoría, es probable que el club trate de achicar su presupuesto. Un drama que aqueja a buena parte de los jugadores profesionales en esta época de pandemia.

"El 30 de junio se termina el contrato con Patronato y ahí se verá lo que va a pasar. Todavía no hay decisiones tomadas, aún no se sabe que va a suceder con el fútbol... Es una situación compleja para gran parte de los jugadores de lo que país. Por lo que escuché, al 75 % de los colegas del fútbol argentino de Primera y B Nacional se le terminan los contratos ahora, así que va a ser una situación compleja, tanto con las renovaciones como con las transferencias y demás cosas", expresó su inquietud el Lea.

"Va a ser difícil porque aún no se tiene en claro cuando se arranca y los clubes tampoco saben qué hacer. Lo están viendo los presidentes con la gente del gremio también. Vamos a tener novedades dentro de las próximas semanas, estima. Eso preocupa, la incertidumbre que tienen todos y en mi caso porque no voy a tener más contrato", agregó con preocupación por el delicado panorama que se avecina.

"Igual soy optimista, creo que se va a solucionar", es esperanzó en el final Leandro Marín, un neuquino "de Primera".

