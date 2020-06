El neuquino Vega, sincero: "Cuando estuve en River, nadie quería venir"

Vega recordó su pasado en Núñez durante la época más oscura del club: "Todo el mundo se muere por jugar en este River, en el que yo jugué no quería venir nadie".

Felizmente, confiesa que "con el hincha que me cruzo cara a cara o con la gente del club y allegados, me reconocen el esfuerzo", y analiza: "Sé que no fui el mejor. Me reconocen haber estado y bancado el momento. Bien o mal, entregué todo. Obvio han pasado arqueros que han atajado mucho mejor, ganado títulos. Me quedo con el reconocimiento de haber estado en un momento difícil, sacándolo adelante y aportando mi granito de arena".

Por último, elogió a Marcelo Gallardo, quien hoy es el técnico más ganador de la historia de River: "Fui compañero de él, nunca imaginé que iba a llegar a ser lo que es hoy. Se fue de una manera, no tuvo despedida. Pero pudo revertir la situación. Volver, ganar y ser una persona tan importante, la verdad que es algo para admirar. Todo el mundo lo sabe, está a la vista. Como compañero nunca imaginé que iba lograr todo lo que logró. Sí demostraba una personalidad muy fuerte firme con sus ideas, Supo aprovechar es".

LEÉ MÁS

Tras el tirón de orejas de Alberto, Boca bajó el aumento a socios

Setién reconoció que Messi tiene "molestias musculares" en el cuádriceps

El turf neuquino implementaría las apuestas online para salvar a 600 familias