El nuevo look vintage de Brad Pitt y DiCaprio

Los ángeles. Por primera vez Leonardo DiCaprio y Brad Pitt comparten el protagonismo de un film: Once Upon a Time in Hollywood, que dirigirá nada más ni menos que otra estrella de Hollywood, Quentin Tarantino. El actor de Titanic compartió la primera imagen de lo que será la cinta, en donde sorprende el aspecto de Pitt posando con camisa y vaquero. A diferencia de su colega, al ex esposo de Angelina Jolie se lo ve irreconocible.