El "Ogro" Fabbiani recogió el guante y le respondió a Granata

Luego de que Amalia Granata manifestara que con su ex pareja, Cristián “ El Ogro ” Fabbiani, había vivido en primera persona la violencia machista (y psicológica), el ex futbolista se defendió, en Pampita Online.

“Yo con él viví un montón de situaciones. Nosotros íbamos a cenar a un restaurante que los futbolistas tenían gratis. Un día me puse un pantalón blanco. ¿Para qué? No te puedo explicar. Me dijo que yo era una 'put..., que iba con el pantalón blanco porque quería que todos los compañeros me miren el culo'. Fue tanto, tanto, tanto, que fui y me lo saqué. Tuve que ir con un jogging", comentó en una entrevista con Los Ángeles de la mañana.