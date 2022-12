El otro gran escándalo que se armó en la casa de Gran Hermano

Es que Juliana (horas antes de que la eliminaran de la casa) fue con Maxi a hacer las compras y al parecer, no la hicieron muy bien, a tal punto que les sobró dinero y no compraron muchas de las cosas que les habían encargado.

“Arroz no trajeron”, dijo Alfa mientras revisaba las compras junto a Nacho, Romina y Julieta. “¿Por qué?”, le preguntó la ex diputada sorprendida. “Porque se olvidaron, arroz no trajeron, pasta no trajeron…”, siguió Alfa enumerando.

“¡No! ¡Mentira!”, le respondió Julieta a modo de protesta. “En serio te estoy diciendo, va a ser complicada esta semana”, contestó antes de agregar: “No trajeron galletitas ni dulce ni saladas”.

“No trajeron yogurt”, sumó Nacho mientras revisaba la heladera. “¿Gastaron el 100%?”, preguntó Julieta. “¿No lo gastaron todo?”, insistió Romina al ver la negativa de Alfa.

“No, quedaron 30 lucas adentro. Yo no entiendo, yo fui con Juan y teníamos el mismo tiempo, los diez minutos y no nos pasó nada”, recordó Alfa. “Pero si tienen que llenar con todo lo que le pusimos”, agregó Romina incrédula. “¡Ya está!, ¿qué querés que te diga?, ¿te vas a poner a pelear?”, intentó calmarla Alfa. “Yo no voy a pelear con nadie, es lo que me falta, pero no entiendo”, respondió.

Pan hay”, sumó Nacho haciéndole recordar otro faltante a Alfa: “Sal fina tampoco trajeron”.

“Ah, pero esto no se lo olvidó, mirá la cantidad de latas que hay”, dijo en referencia a varios productos veganos. “Si, eso lo ví, y esto tampoco se olvidaron”, agregó Romina enojada señalando algo dentro de la heladera.

“Yo cuando compré no lo hice pensando en mí. Juan tampoco compró pensando en él, esa compra lo hicimos junto y se comportó, quiso agregar algo y le dije ‘No boludo que con eso no va a alcanzar’ y me dijo ‘¡Ok!’ y ningún problema”, recordó Alfa cerrando el tema.