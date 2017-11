Luis Tagliapietra expresó la hipótesis de explosión que le comentaron a él desde la fuerza pero dijo que descree de todo lo que han informado desde la fuerza.

"Me dijo que en 30 años nunca vio algo de este tipo. Que debería haber habido gran acumulación de hidrógeno producida por la sulfatación de la batería y que una chispa haya producido la explosión", explicó Tagliapetra. "Todo esto es difícil de creer porque implicaría una falta de profesionalismo en los que estaban a cargo y que fallaron los instrumentos porque no detectó el hidrógeno", agregó.

Tagliapietra padre también se desempeña como marino pero de agua dulce. Es por esto que cuando habla sobre el tema, deja en claro que no es un improvisado en la materia.

Luis reconoció que esta posible causa de la explosión le deja varias dudas como así también todo lo expresado por la Fuerza Armada hasta hoy.

"Dicen que la implosión fue a 30 millas de la última comunicación, la avería fue en las baterías de proa y las anularon para seguir con las de popa, que no tenían ningún inconveniente. La implosión fue a las 10:45, tres horas después de la última comunicación. En tres horas a cinco nudos tuvo que haber recorrido 15 millas y no 30 millas, lo que implica que el capitán tuvo que haber doblado la velocidad, desobedeciendo la orden. Algo muy improbable, casi imposible", aseveró. "Me aseguraron que el submarino estaba en perfecto estado", dijo Taglapietra.

El padre de Alejandro hizo referencia, además, a la actitud del gobierno nacional y de la propia Fuerza Armada. Dijo que nadie se acercó a hablar con él salvo el superior directo de su hijo a quien le estuvo muy agradecido por su acompañamiento durante los duros momentos que está atravesando. En la misma línea, dijo que los políticos no lo decepcionan porque no esperaba nada de ellos.

"Estamos mal, destruidos. Ayer fue un día terrible. En lo personal me habían invitado de un noticiero. Estaba yendo para allá, me llaman de la base diciéndome que los datos del famoso ruido que detectaron de Austria estaba corroborado y que había sufrido una implosión y que por añadidura estaban todos muertos. El jefe de la base me dio directamente el pésame. Me dijo que mi hijo era un gran marino. 'Era', me dijo", comentó conmocionado Luis.

