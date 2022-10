El palito de Guillermina Valdés a Marcelo Tinelli tras su paso por Telefe

Finalmente, Guillermina fue descubierta este domingo y eliminada del programa que terminará el próximo jueves 13 dándole lugar a Gran Hermano. En su emotiva despedida dio un emotivo discurso con un palito para el Cabezón. “ Uno se quiere quedar no por ganar o competir, sino porque esto es maravilloso. Es como el Carnaval de Venecia, nos cruzamos todos con las máscaras y los coaches son divinos ”, dijo Guillermina cuando Natalia Oreiro le quitó la cabeza de pez.

Embed

Antes de despedirse aseguró que el programa le permitió ser ella misma quizás poniendo en balanza su último rol como jurado en el reality de Tinelli en el que no se sintió demasiado cómoda. “Ojalá todos puedan ser la máscara, porque podés ser vos”, dijo Guillermina, que no pudo resistir la emoción y se quebró. De esta manera, la conductora le señaló que la máscara le dio la oportunidad de “ser de nuevo una niña”.

“Eso. Volví a jugar a mis 45 como no sé si alguna vez jugué y estoy agradecida por la oportunidad”, reconoció y contó que su hijo Dante la ayudó con su interpretación.

“Le tuve que pedir ayuda a Dante porque es músico y yo no canto en inglés. Me decía ‘mamá, no sos cantante’”, recordó, al tiempo que reconoció que “le puso mucho amor” a su trabajo, y le recordó a Moldavsky que “no era Zaira Nara”, como el “investigador” afirmó desde el inicio del ciclo.