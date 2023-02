El papá de La Tora habló de la complicada relación con Gladys

Hay 6 jugadores que siguen en carrera, y esta semana la prueba del líder será mediante la eliminación por el voto del público de los familiares que ingresaron a la casa. Respecto a eso, la que abandonó la casa el lunes por la noche fue Gladys, la mamá de Lucila la Tora Villar, quien tuvo encontronazos con su hija en la semana que acompañó a su hija dentro del juego. Eso dejó muy en evidencia a la jugadora, quien fue duramente criticada por la forma en la que trató a su madre.

El papá de la Tora de Gran Hermano habló de la relación de su hija con su mamá

El que salió a hablar de ese tema fue Jorge Villar, el papá de Lucila, quien conversó en A la Barbarrosa y le preguntaron si la relación de madre e hija es así siempre: “A mí me llamaría mucho más la atención toda melosa que siendo como es en la vida real. Lucila, porque "La Tora" es el personaje del reality show, para mí es Lucila, mi hija. Ahí está siendo como es en la vida real”.

“Yo pregunto esto, ¿qué dirían si ustedes la ven a Lucila con Gladys como la ven con Nacho? Toda melosa, vos decís 'qué dulzura, qué bárbara', pero ella no es así”, continuó el padre de la participante.

Por último, dijo: “Yo creo que Gladys no la está pasando bien porque ella no quería entrar, entró porque tenía que ser un familiar directo. Me pidieron a mí, pero yo no podía porque me operaron de los meniscos y me estoy rehabilitando”.