La feísima acusación que Ariel le hizo a Alfa tras Gran Hermano: "A mi mamá la perjudicó en..."

Ariel y Alfa dentro de Gran Hermano

Ahora, Ariel habló en el programa radial el Show de Ulises Jaitt, donde reveló algunos detalles de su pelea y como afectó al afuera y su entorno familiar.

El relato del ex hermanito comenzó: “Mi mamá no quedó bien físicamente por eso. Está flaquita. Mi viejo está bien, pero mi vieja no. Vamos a estar bien. Ninguna madre puede estar bien después de todo eso. Ella lo vio en vivo y en directo. La impotencia de no poder ayudar al hijo”.

A pesar de todo lo que sucedió adentro del juego, reconoce que no quedan remordimientos y que sintió el sincero pedido de disculpas: “Me acerqué y le dije: 'Alfa, es de acá para adelante. Vino tu familia. Disfrutalo. Tenemos que dar un ejemplo, no hay que dejar el mensaje de amor-odio”.

Si bien reconoció que Walter tiene mala energía y que no sería amigo de él, también expresó que su participación en el reality fue algo mágico y que cambió su vida en lo laboral. Con respecto al futuro profesional contó: “Pienso que funciono para hacer teatro, cine, ficción. Amo la televisión, pero me gusta el streaming”.