La denuncia sin filtro de Alfa contra Gran Hermano: "Estafadores"

Pero no quedó ahí, ya que luego le dijo a Camila, su protegida en el programa: “Sos una contra seis”. Para después retirarse diciendo en voz alta a todos: “Beso a todos. No quiero canción. Todos son uno contra seis acá, nadie puede cobijar a nadie”.

Claro está que su paso por el reality no pasó por alto para nadie, y tras su salida hicieron el debate dos días consecutivos, y luego tuvo un paso por diferentes programas de farándula y espectáculo donde siempre dejó tela para tejer.

Pero donde también se lo vio muy movido fue en las redes sociales, ya que retomó el control de su cuenta de Instagram, donde hace posteos y publicaciones, hasta haciendo canje y publicidad a diferentes productos.

Pero en los últimos días una storie que compartió Walter llamó poderosamente la atención. Allí se veía una captura de una página con algo que había dicho Romina, y arriba escribió: “Estafadores…”.

En las imágenes que datan del mes de enero y que comenzaron a circular nuevamente en los últimos días se registra a Romina en una charla con Julieta y con Camila donde detalla: “A mí, Juli, de los de la produ me dijeron ‘el 20 queda lo del...” para luego llegar el corte de transmisión, el cual es habitual cuando hay algo productivo para los tapes de las galas, o también cuando podría haber algo comprometedor.

Todo esto ocurre después del pasado jueves, cuando Romina confirmó que tenía su voto decidido, pero tras una llamada al confesionario, comenzó a dudar más: “Hoy me confundí más porque hablé con Gran Primo y como que ya la tenía tomada la decisión, y después me dijo unas cosas que me hizo confundir mucho”, para luego ser más explícita y aclarar que “tenía una decisión tomada, pero hubo algo que me hizo cambiarla ya que veía a una persona más fuerte y después pasó algo que bueno, lo vi distinto”.