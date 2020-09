El papá de Solange le hará juicio a la provincia de Córdoba

“No tuvimos respuestas del Gobierno nacional ni del provincial. Nadie se hizo cargo de nada. No se dieron respuestas en los medios por parte del Gobierno. Tomé la decisión de hacer la denuncia penal”, señaló Musse en diálogo con Cadena 3.

El papá de la mujer de 35 años, que falleció el pasado 21 de agosto de cáncer de mama, indicó que “algún responsable tiene que haber” por la negativa que recibió para ingresar a la provincia mediterránea para poder ver a su hija, tras haber viajado desde Plottier.

La denuncia que presentó, junto al letrado, ante el juez federal Ricardo Bustos Fierro es por “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad calificada”.

Solange Musse, de 35años, se encontraba con un tratamiento de cáncer avanzado en la ciudad cordobesa de Alta Gracia y tras sufrir una descompensación en Alta Gracia, murió poco después de ingresar en el Sanatorio Allende de la capital cordobesa.

Musse vivió una verdadera odisea tras el intento fallido de ingresar a la provincia de Córdoba el pasado 15 de agosto. Fue junto a su cuñada, que tiene una disparidad motriz, y sin contemplación en los controles de la localidad cordobesa de Huinca Renancó, en el límite con La Pampa, le impidieron no sólo el ingreso sino también descansar. Tuvo que regresar tras 40 horas manejnado a Plottier, sin poder siquiera pasar por un baño.

El hombre fue obligado a regresar a Neuquén escoltado por ocho patrulleros policiales y, posteriormente, se conoció que un hisopado que le habían realizado en el control sanitario de Huinca Renancó había dado negativo.

Tras el fallecimiento de su hija, el juez Bustos Fierro emitió una resolución para que el hombre y una tía de Solange se trasladen desde Neuquén para participar de la ceremonia de sepelio.

En una entrevista realizada en el programa A Dos Voces de TN, el presidente Alberto Fernández reconoció que no estaba muy al tanto del tema que conmocionó a la región y al país. “Quiero hablar con toda honestidad: no he visto esa carta. Conozco muy por encima lo que pasó", dijo Fernández al ser consultado sobre la carta que Musse le escribió en la que lo responsabilizó, como así también al gobierno de Córdoba, por no permitirle ingresar a esa provincia para encontrarse con su hija Solange.

“No le voy a responder a un padre que sufrió semejante desgracia”, expresó el presidente. Tras agregar: “Sólo puedo estar a su lado”.

Al ser consultado por las declaraciones del presidente, Musse respondió: “Realmente, fue algo indignante. Creo que fue el único argentino que no se enteró del caso Solange”, dijo en TN.

Al tiempo que indicó: “Me sorprendió que no esté enterado. Por lo menos tenía que haber dicho ’lo siento, nos equivocamos’”.