El papelón de Luis Juez: no votó en Diputados por dar una entrevista

La sorpresa fue que cuando se le habilitó el audio, el legislador estaba hablando con un medio de comunicación sin prestarle atención a la sesión ni enterarse del momento clave que transcurría. Massa, visiblemente ofuscado, comentó: "El diputado Luis Juez está en una entrevista periodística, pero está ausente a la hora de votar".

Más tarde Juez reconoció que priorizó una entrevista periodística antes que el debate legislativo, pero en vez de hacer un mea culpa le echó la culpa de ello al sistema de sesiones virtuales que, para él, “es una mentira”.

"Yo tendría que haberme desconectado, pero no lo hice porque no se, me olvidé", reconoció Juez, que finalmente votó de forma negativa la ampliación del Presupuesto en general, aunque no lo hizo en particular porque había comprometido su participación en un programa de televisión.

"¿Te imaginás este mecanismo para discutir la reforma judicial?", lanzó en diálogo con Radio Rivadavia. "Yo estaba usando el celular. Presente estaba. Y me pedían que votara en particular, pero viste... Terminamos a la 1:30”, esgrimió.

“Yo lo entiendo a Sergio Massa, ellos se sienten muy cómodos con este mecanismo, pero es absolutamente denigrante, no se escuchan unos a los otros", arriesgó.

Tras destacar que "mañana termina el acuerdo (por las sesiones virtuales en Diputados) y habrá que ir a Buenos Aires o pensar otro lugar" para debatir, el cordobés recordó que sugirió "por 5 meses" ir a sesiones al interior pero "ni pelota", y señaló: "Hay una mirada muy porteña de todo".