En el comunicado, la comunidad Mapuche Puel se deslinda por cualquier tipo de responsabilidad, por inconvenientes que pudieran sufrir las personas que accedan al complejo.

https://twitter.com/BateaMahuida/status/1283056732013563905 La Comunidad Mapuche Puel informa que el Parque de Nieve Batea Mahuida permanecerá CERRADO al público esta temporada invernal 2020 debido a la pandemia del COVID-19.

Se solicita a la población, no acceder al predio, pistas o caminos sin excepción.https://t.co/fbkb1HMmDl pic.twitter.com/mG19sW5YKk — Cerro Batea Mahuida (@BateaMahuida) July 14, 2020

En comunicación con LMNeuquen, Daniel Puel, un referente del Parque de Nieve, explicó la situación que vive el turismo invernal en la zona. "En realidad se juntaron varias cosas y la cantidad de casos positivos en la zona de Aluminé y en el resto de la provincia fue un agravante a la hora de tomar la decisión. En un primer momento trabajamos sobre varios escenarios para poder abrir. Pensamos en trabajar con el turismo provincial pero no se pudo dar, luego, decidimos apostar por el turismo local pero al ser una zona turística si o si necesitamos la presencia de turistas por lo que se descartó también esta última opción", informó.

Sobre el momento que atraviesa el sector analizó: "La situación no es grave pero sí es complicada. Teníamos pensado en hacer una media apertura para actividades invernales en agosto, ya estamos a mediados de julio, y la situación no ha mejorado y es por esto que se ha tomado la decisión de mantener cerrado el cerro".

Y agregó en el mismo sentido: "Obviamente, que esta medida representa un problema ya que para que podamos tener abierto el costo operativo diario para la gente local no es sustentable y para la provincia tampoco. Si hubiéramos abierto, habíamos pensado trabajar con un planta del 50% del personal, es decir, unas 20 a 25 personas, pero hay que sostener el alto gasto diario que implica el traslado, viáticos y la alimentación del personal y no nos darían los números para sostener en el tiempo la actividad teniendo en cuenta que no vamos tener turismo nacional. Inclusive, habíamos pensado en abrir los fines de semana pero al incrementarse los casos positivo por Covid-19 en la provincia no seguimos adelante con esa idea".

"En una temporada normal, tenemos diez a quince días que son las vacaciones de invierno y temporada alta donde tenemos los ingresos más altos, el resto de la temporada trabajamos con las escuelas, con gente de provincia y turistas del Alto Valle y, de esta manera, la actividad de sostiene", explicó Puel.

"Esta temporada ya esta perdida y apostamos a cuidar mucho nuestros recursos para poder llegar en pie a la temporada de verano. Somos conscientes de que el coronavirus vino para quedarse y no va a desaparecer. Si llegamos a tener una temporada de verano mala, va a ser un año muy malo para toda la localidad", sostuvo.

En cuanto al anuncio que hizo este martes el gobernador, Omar Gutiérrez, donde autorizó la circulación turística interna por microrregión para las localidades que no presenten contagios, Puel explicó: "Nosotros no tenemos una ciudad como San Martín de los Andes donde sería posible una reapertura de las actividades. A nosotros se nos dificulta mucho porque la poca gente que hay en la zona se nutre del turismo que viene a la localidad y al no haber turistas no tienen fuente de ingresos y ellos tampoco pueden ir a esquiar."

"Estamos al tanto de los cambios que se van produciendo por la pandemia y si se llega a flexibilizar aún más lo que tiene que ver con el turismo, no descartamos abrir los fines de semana. Somos los primeros que quieren trabajar y necesitamos trabajar ya que la única actividad fuerte que nos genera ingresos es el parque de nieve", concluyó.