El pasado remador de Karina: "Siempre me faltaban 500 pesos para el alquiler"

"Trabajé hasta los cinco meses de embarazo por necesidad, vivía con mis ahorros y siempre me faltaban 500 pesos para el alquiler. Y olvidate que tuviera para leche y pañales. Siempre Dios me ayuda y es como un milagro. Ahí me enteré que ADI te pagaba por ser intérprete y con eso pude pagar el alquiler y las cosas para Sol", declaró Karina en diálogo con el ciclo radial "Agarrate Catalina"

Durante la entrevista con Catalina Dlugli, Karina también opinó sobre el rol de El Polaco como papá. Al respecto, aseguró que pese a su ausencia y falta de interés cuando su hija era pequeña, pudo "firmar la paz" por el bien de ambos.

maxresdefault (1).jpg Karina también la remó después de separarse de El Polaco. Hoy tiene una buena relación para felicidad de su hija Sol.

“Lo perdoné porque soy así, porque cada experiencia buena o mala a mí me forma. Y yo me vuelvo más fuerte y puedo salir adelante. Después que digo las cosas, se me va. A veces, el rencor hace que no se pueda vivir”, concluyó la cantante.

La semana pasada Karina también fue noticia por revelar el problema de salud que tiene su pequeña. “Sol tiene problemas respiratorios, broncoespamo, desde que nació. A los 14 días de nacer fue su primera internación y dos veces por año la internan, dijimos que esté con mi mamá”, reveló La Princesita, en respuesta a quienes la criticaban por haber tomado la decisión de no convivir con la pequeña durante estos meses de cuarentena en los que ella sale todos los días a trabajar para estar en el Cantando 2020, lo que supone un riesgo de contraer Covid.