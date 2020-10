Karina y la salud de su hija

Harta: En varios medios a Karina la juzgaron porque su hija traviesa la pandemia con su abuela.

Luego, Karina detalló en “Agarrate Catalina” (La once Diez) que el malestar de Sol es hereditario, ya que ella también posee la misma afección pulmonar. “Toda la vida me la pasé internada por problemas respiratorios, por eso me pareció lo mejor que esté con mi mamá, que no está trabajando”, afirmó la artista.

Catalina Dlugi recordó que en la semana El Polaco dio COVID-19 positivo. Y ante es comentario, La Princesita se mostró muy satisfecha por la decisión tomada para cuidar a su hija en plena pandemia. “¡Yo tengo una tranquilidad con esta decisión! Además hay mucho asintomático”, concluyó.