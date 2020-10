Karina le volvió a tirar los perros a Tyago: "Si tuviera mi edad sí, me encanta"

Una vez más, anoche se vio que lo mejor del Cantando 2020 son las previas, en donde los conductores del ciclo indagan a los participantes sobre sus escándalos y sus vidas amorosas. Ayer no fue la excepción, ya que Ángel de Brito puso en aprietos a Karina la Princesita con una pregunta al hueso y la jurado de Cantando 2020 terminó confesando su particular opinión de Tyago Griffo , quien participa en el certamen junto a su mamá, Gladys la Bomba Tucumana.

"Kari, ¿a vos te gusta Tyago? Porque vi que en las redes pusiste ‘mi chiquito’ y no es tu hijo", preguntó De Brito, antes de que Karina dé su devolución a los participantes. Y en medio de las risas nerviosas, La Princesita se sinceró en vivo, en otro coqueteo con el cantante que ya había tenido un primer capítulo en las redes cuando Karina se refirió a él de manera cariñosa.

"Es que para mí es chiquito. Lo veo chiquitito. Él es hermosito y canta hermoso. Tengo 34 y por la edad que tengo ya estoy grande", respondió la cantante de cumbia.

Karina "La princesita" rechazó a Tyago Griffo en vivo: "A mi me gustan con experiencia"

Pero, para sorpresa de Ángel de Brito y de la propia Karina, Tyago reconoció que ya no es más un pequeño y reveló que tiene 28 años, entonces La Princesita cerró con un intercambio de formas de corazones con la mano con Griffo: "Si tuviera mi edad… sí, me encanta Tyago, pero soy grande. Lo veo con cariño como chiquito. A mí me gustan mayores".

https://twitter.com/kari_prince/status/1319123355505745921 Jajaj le tengo cariño al chiquito https://t.co/V0RpLaAWfr — Karina ♡ (@kari_prince) October 22, 2020

El ida y vuelta entre Karina y Tyago había comenzado cuando una seguidora de Twitter de la cantante remarco una tierna actitud que, según ella, Karina habría tenido con un participante. "Quedate con alguien que te mire como Karina lo mira a Tyago Griffo", expresó la seguidora, a lo que la cantante le respondió, "Ja, ja, ja... Le tengo cariño al chiquito".