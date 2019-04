La actriz lanzó una risa con cierta incomodidad y respondió: "No te voy a dar bola, pero te quiero igual". Sin embargo, el actor siguió con su postura destacando la experiencia amorosa personal de Verónica Llinás. "No me des bola, tampoco te digo eso, pero vos has tenido un marido maravilloso, viajaste por el mundo. No sé dónde tenés la mujer golpeada vos", agregó.

Embed

Rápidamente, la actriz aclaró que el uso del pañuelo verde es en referencia al aborto legal y no con respecto a la violencia de género. "No me vas a negar que el día que se juntaron como 80 eran todas mujeres súper realizadas desde que tenían 20 años", cuestionó Gasalla.

"Sí, pero yo creo que eso no tiene nada que ver", intentó continuar con su idea Llinás, pero su colega la interrumpió: "No voy a discutir. Ya te lo dije. Chau, como sé que me vas a decir lo mismo que me decís hace 20 años".

Entonces, Llinás tomó la palabra nuevamente y finalizó su pensamiento: "Para no confundir: el trapo verde es por la legalización del aborto, que no tiene nada que ver con la realización o no realización de las personas".

Por último, para demostrar que entre ellos dos existe una gran relación: Llinás declaró: "Él hace años que me dice cosas así. Yo me río, lo quiero, le doy bola, no le doy bola. Y vivimos queriéndonos a pesar de todo".

LEÉ MÁS

Wanda abusó otra vez del photoshop y se mostró con un brazo extremadamente delgado

Con lágrimas en sus ojos, Sofía Zámolo contó sus experiencias paranormales