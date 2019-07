"El pensamiento de Pampita es patriarcal y atrasa"

“No me gusta lo que se dijo, es un pensamiento que atrasa. Durante muchos años tuve que fingir ser alguien que no era para encajar en la sociedad. Yo no necesito nada para demostrar lo que soy para ser más mujer”, sentenció la actriz.

En diálogo con la Once Diez, Usandivaras esbozó una especie de mea culpa por el golpe bajo que le propinó a Pampita al enrostrarle el affair entre Vicuña y la China Suárez al decir: “¿Cuál es tu concepto de macho, el que come palta en un motorhome?”.

“Soy un grandote bobo que no puedo manejar la bronca. No me gustó lo que dije, pero me hago cargo. Pampita es muy consciente de lo que dice y tuvo varias oportunidades para cambiar las palabras y no lo hizo”, remarcó Gabo, ofendido.

