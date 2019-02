Embed EL SALUDO ENTRE CRESPO Y GALLARDO#SuperligaxFOX - Dos viejos conocidos se cruzan en el Sur.



Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/3dRtATvTjQ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 18 de febrero de 2019

Pero todo se rompió con el corte de luz que detuvo el primer tiempo durante más de 20 minutos. Ante lo sucedido, sin mucho fundamento, el Muñeco pensó antes que nada que el apagón fue ocasionado intencionalmente y mantuvo discusiones con el central del equipo local, Renato Civelli, y su ex compañero en La Banda.

Ante la consulta de los periodistas en el campo, Valdanito respondió: “Son historias de él, no sé. ¿Si me sorprendió? Claro que me sorprendió, pero ya está, cada uno con su tema. No podía creer lo que me estaba diciendo. ¿Cuál sería el motivo de querer cortar la luz? Estamos… Nos pasamos de rosca a veces…”.

Embed "NO PODÍA CREER LO QUE ME ESTABA DICIENDO GALLARDO... ¿PARA QUÉ VAMOS A QUERER CORTAR EL JUEGO?"#SuperligaxFOX - Hernán Crespo, sorprendido por la acusación del DT de River ante el corto de luz.



Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/0tdkOb32uU — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 18 de febrero de 2019

Acá, la secuencia con Civelli:

Embed ¡EL CRUCE ENTRE CIVELLI Y GALLARDO!#SuperligaxFOX | El entrenador de River y el defensor de Banfield intercambiaron opiniones sobre lo sucedido en el Florencio Sola.



¡Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/vPXV6JeIvF — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 18 de febrero de 2019

En una noche de mucho calor en Buenos Aires y con la situación energética actual, no parece descabellado que se corte la luz. ¿No será mucho, Muñeco?

LEÉ MÁS

Video: el micro de River chocó cuando ingresaba al estadio de Banfield