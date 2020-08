Todo empezó cuando Martin, un ex rugbier que llegó a estar preseleccionado en Los Pumas y hace 25 años se radicó en Inglaterra, desde donde cubre la Premier League y las principales competiciones europeas viajando por todo el continente, analizaba la victoria del Bayern Munich ante el Lyon por 3-0 que lo metió en la gran final, a disputarse el domingo frente al PSG francés.

De repente, un hincha de Boca que vive en Lisboa se apareció detrás del periodista mostrando la camiseta del club argentino. Fue entonces que, al darse cuenta de que algo pasaba detrás suyo, Martin miró al fanático del xeneize y empezó un mano a mano picante dado su fanatismo confeso por River.

"¿Qué hacés con esa camiseta de Boca?", arrancó el periodista, con cara de malo. "Sáquenme esa camiseta, por favor, que no me toque que me saca urticaria, la distancia social", le pidió Martín. Tras preguntarle de dónde era, el periodista le pidió al joven, oriundo de Villa Urquiza, que se quede lejos suyo y se "porte bien".

https://twitter.com/FOXSportsArg/status/1296195532734574594 EL IMPERDIBLE DIÁLOGO DE @askomartin CON UN FANÁTICO DE BOCA EN LISBOA#FOXRadio - Memorable momento e ida vuelta entre el periodista y un hincha, que intentó ponerle la casaca xeneize. pic.twitter.com/69APb0YaHe — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 19, 2020

"Está pululando como una mosca, ve la luz y se acerca. Encima tiene la camiseta vieja", criticó el movilero. El hincha de Boca no le tuvo miedo y argumentó: "Boca está presente en tofos los eventos importantes. Afuera piensan que River es un alfajor, no saben bien qué es", le tiró el fana Xeineze. Y Martin le contestó, recordando la final de la Libertadores del 2018: "Capaz que en Madrid saben".

"Vos sabés que Boca es más importante afuera", insistió el joven, que es fotógrafo, mientras mostraba que tenía puesta debajo otra camiseta de Boca de hace algunos años. "Sacale la foto a la de Madrid", insistió Martin. "¿Qué es peor, irse a la B o perder la final de la Copa", siguió el hincha xeneize, pero el ida y vuelta con el periodista terminó con una "amenaza": "Después vamos a tener una conversación", dijo el enviado de Fox, en broma, dando por cerrado el cruce.