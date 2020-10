El picante ping pong entre Juana y Novaresio

La noche de Mirtha tuvo entre sus invitados a Luis Novaresio , quien no dudó en aprovechar la oportunidad para indagar a Juana Viale sobre diferentes aspectos de su vida.

“Le preguntaría por qué no viene al programa. Ya le escribí y no tuve respuesta”, respondió con sinceridad la actriz. Pero la cosa no terminó ahí, “si se sienta acá, ¿qué le decís?”, siguió el conductor de América, a lo que ella contestó: “Que haga mea culpa de su gobierno”.

La noche de Mirtha - Programa 24/10/20

Luego, Novaresio le consultó por Cristina Kirchner y sobre que preguntas le haría. "Le preguntaría qué marca de cartera usa”, contó entre risas. “Tu abuela me dijo que es una dictadora”, soltó Novaresio. “Yo creo que es una gran oradora”, fue la respuesta tajante Juana.

juana2410.jpg

Juana Viale deslumbró con un look innovador, lució pantalón y top con un color rosa romántico. “Miren esta creación de Bogani. Les quiero contar este vestuario maravilloso, al forzado, cada pliegue está hecho a mano. Muy femenino, muy romántico, muy bello”, contó la conductora.