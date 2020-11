El picante regreso de Martitegui: dijo que Moldavsky lo quiso asesinar y enfrentó a Marengo

Uno de los momentos con mayor tensión en el envío fue cuando Rocío Marengo le hizo un pase de factura acusándolo de favoritismo: “¿Me quiere usted?”. “¿Cómo?”, dijo desconcertado Martitegui. “Si me quiere a mí. Piénselo, no se apure”, le indicó Marengo mientras el chef permanecía en silencio.

“Yo noto que él tiene preferencia por determinados compañeros”, señaló la modelo. Y, frente al jurado, continuó: “No sé, me comentó esta lengua... Me dijo: ‘Rocío, fijate porque me parece que acá Martitegui tiene favoritismo”. “No, para nada. Cien por ciento que no tengo ningún favoritismo a la hora de probar nada”, replicó Mattitegui. “Es bueno saberlo, gracias”, dijo entonces Marengo.

"A veces me hago un poco la cabeza pensando que algunas devoluciones son un poco favorables para algunos de mis compañeros”, agregó la concursante, mientras Martitegui ponía cara de incredulidad. “Es un problema a resolver tuyo, no nuestro, si vos crees eso. Porque, acá, es igual para todos”, le dijo otro de los jurados de MasterChef, Damián Betular.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCH_yLDNoUBj%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAPR32RmBPNwb7glCZCdthw0Y29eJFjGGBrJgH9soRtevXF4bYEgHLskSVr70OUyil8FXWjiuCrBUDtf8oLLBbtZADLUUZAY0U6EPFlBesE9JFiJV9RAS0IpirJNoZBEDZBuuwrchubh01jZCX9ur97UTHzYNwwMwZDZD View this post on Instagram A post shared by Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

En otro segmento de MasterChef, Martitegui no tuvo problema en defenestrar a Roberto Moldavsky. "Mi sensación con este plato es una película de espionaje de 1974 en Ucrania. Estoy sentado solo y no sé si la dueña del hospedaje me quiere asesinar y me trae un plato de comida. Esto es todo lo que yo siento en esta situación", le dijo sin piedad ni filtro al humorista.

"Es sospechoso el plato. La criadilla ocupa el 20% del plato. El resto es una ensalada de zanahoria rallada. Hubiera preferido un bowl con las criadillas solas con un pan", le explicó al comediante.

A la hora de evaluar al actor Ignacio Sureda, Martitegui también apeló a la comparación. "Llenaste todo el estudio de humo, no se podía estar acá adentro del humo de lo que estabas haciendo. Eras Francis Mallmann. Explicame cómo pasamos de que tenías una parrilla como para 40 (personas) de riñones a este plato con tres pedacitos de riñones chiquititos. ¿Qué nos pasó en el medio? ", le preguntó el chef al actor de El Marginal, que contestó que quería emular "las porciones acotadas de los restaurantes chetos". "¿Vos querés decir que el chef acá tiene un restaurant cheto?", inquirió Del Moro para ponerle pimienta a la situación. "Y que sirvo poca comida claramente, que te mato de hambre estás diciendo", acotó Martitegui dirigiéndose a Sureda.

Cuando el actor se retiró tras la desaprobación del jurado de MasterChef, Marengo inició un aplauso y enseguida Martitegui la cortó en seco. "¿Tengo que aplaudir a todo el mundo, Marengo?". "Si, porque acompaño a los compañeros", replicó desafiante la modelo.

Como es habitual, la actitud de Martitegui generó numerosas reacciones en Twitter y MasterChef fue otra vez tendencia.

