Anda, como en la pista, a las corridas Camilo para poder llevar adelante las dos responsabilidades y cumplir con todo. Su pasión tuerca y su futura profesión. Neuquino hasta la médula, de pura cepa, encima montó la estructura para su auto, equipo propio incluido, en esta capital y estudia a 1.200 kilómetros, en Buenos Aires.

“No importa. Es un esfuerzo grande que se hace pero a mí me encanta tener el equipo propio en mi tierra (Neuquén Energía). Y estudio en la Universidad de Belgrano. La verdad que estoy contento por todo”, cuenta a LM Neuquén sus sensaciones el piloto que se coronó campeón en el TC Pista en 2014.

Sabe que, automovilísticamente hablando, en esta temporada tiene muchas cosas por mejorar y confía en que así será. “En la previa a esta carrera llevamos el motor a Buenos Aires para tener otras referencias. Sacamos algunas conclusiones que nos pueden servir a futuro”, agrega el hincha de Boca que espera una alegría de su equipo esta noche.

El futuro “doctor” celebra la más que probable definición del Turismo Carretera en Neuquén. “Es una oportunidad única para todos. Para los pilotos, la provincia. Con todo lo que se mueve en una fecha así... De la manera en que la versión circuló por todo el ambiente no creo que se escape la chance pero hay que esperar. Seguramente también nos dará un plus para que se acerquen más sponsors a los pilotos locales para el resto del año. Ojalá así sea porque no es fácil”.

Claro que Camilo sabe lo que es sacrificarse por un sueño, o en este caso por dos. El va para adelante a pesar de las dificultades, como en toda su vida, y se ilusiona con que el “final de la carrera” resulte el anhelado.

Su mamá orgullosa y la anécdota imperdible

María es una madre incondicional. Pueden dar fe los amantes de las carreras. Está desde la primera hora junto a su "pichón". Y hoy, nos contó emocionada. "A Camilo se lo extraña. Se fue cuando termino el colegio técnico en la EPET Nro 8. Era adolescente. Ahora falta un empujón más y cumple con una de sus metas si bien la primera fue ser piloto. Así que el estudio es más mérito porque es mayor el esfuerzo", indicó orgullosa.

"Desde chico le insistimos que siga sus estudios. Que aprenda idiomas. Y se prepare para poder viajar y vivir en cualquier parte del mundo. El va y siempre vuelve a su Neuquén, por sus raíces y amigos", destacó la señora.

Y se guardó una linda anécdota para el final. “Era chiquito y yo lo llevaba en el auto al colegio. Pocas cuadras antes de llegar, me dijo ‘mamá no quiero ir a la escuela, no es para mí’. Pobre, él ya viajaba por todos lados con el karting y estaba cansado”, recordó, entre risas mamá coraje.