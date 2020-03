El piloto que se enteró de casualidad la cancelación del GP de Australia

"Empezó a haber rumores el jueves por la tarde. En la noche del jueves para el viernes no dormí muy bien. A las tres de la mañana me estaba whatsappeando con Sebastian Vettel. Le decía '¿Dónde estás? ¿Por qué estás despierto?' y me dijo 'voy al aeropuerto', 'se cancela, no va a ocurrir'. Le dije que no había escuchado nada oficial, así que decidí quedarme", le reveló Romain Grosjean a la página web de Race Fans.