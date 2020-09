¿El Pocho Lavezzi quiere conquistar a Jujuy Jiménez?

La detective en redes y panelista de Bendita, Vicky Braier -conocida como Juariu-, reveló que el candidato es nada más ni menos que Pocho Lavezzi. La panelista encontró rastros del ex futbolista: primero Juariu compartió los posteos donde el ex de Yanina Screpante le puso like a Jiménez, y luego indicó que “ella no lo sigue, pero él a ella sí”.

pocho y jujuy.jpg

Likeador serial

Por otro lado, la instagramer también dejó un margen de error al compartir un like que Pocho le dio ¡a Brenda Asnicar! “Creo que estamos ante el caso de ‘el likeador serial’”, lanzó con humor la panelista de canal Nueve.

El mes pasado Lavezzi cortó su relación con la modelo y actriz Natalia Borges. Ninguno de los dos se sigue ya en Instagram ni dejaron rastro del noviazgo que tuvieron. Sin embargo, Jujuy dijo que los regalos que recibió fueron “de otra persona que no conozco”.

"Es la segunda vez que me relacionan con él pero yo ni lo conozco, me causa gracia que se diga eso que es Lavezzi aunque el le da likes a todas (risas)", dijo Jujuy.

"En realidad es otra persona que tampoco conozco personalmente y está con bastante insistencia para que eso suceda. Yo me lo tomo con gracia, es lindo recibir estos gestos y detalles. Igual no sé qué pasará", cerró Jujuy sobre el misterioso admirador.