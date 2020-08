El Polaco a juicio oral

"Hice una denuncia de violencia de género por golpes. Fue hace mucho tiempo, no quiero especificarlo, pero es de común conocimiento. El viernes pasado me llamaron de la fiscalía para avisarme que vamos a juicio oral. Va a ser público, así que no se va a poder seguir escondiendo", explicó la mujer en diálogo con Crónica.

En aquel momento, Valeria (quien tiene una hija en común con el cantante de cumbia), aclaró que tenía todo tipo de pruebas. "Me pegó con Alma en brazos, me empujó, me arrastró y me golpeó contra la heladera, además de dejarme la cara marcada. Hay denuncias, videos, chats y conversaciones", contó Aquino en el 2017, en una entrevista con Intrusos.

silenzy y el polaco (1).jpg El Polaco con su actual pareja.

Sobre esto, ella reveló: "Hay mucha gente trabajando en el caso, esto está peritado y confirmado que existió la violencia. Tengo como diez testigos, entre ellos a Fernanda Iglesias".

"Yo no hice una denuncia mediática: si vas a denunciar que tu pareja te está pegando, vas a la Justicia. Yo no denuncié en los medios, lo hice como corresponde", continuó diciendo la mujer, relatando el por qué su caso desapareció lentamente de los diferentes programas en los que había sido tratado.

Dado que actualmente tiene una relación "armónica" con su ex pareja, la joven contó que se siente angustiada: "Es un tema angustiante para charlar. Mucha gente creyó que no era cierto, pero sería triste si yo hubiese utilizado eso para ganar un poco de prensa", agregó.

En otro pasaje de la entrevista, los periodistas le consultaron si el músico podría ir preso (o pagar una multa) en caso de ser encontrado culpable, a lo que ella aseguró que no conoce cuál puede ser el castigo.