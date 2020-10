"El Polaco tiene capacidad y Belu cocina muy bien"

Después de pasar dos días internado en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro, Germán Martitegui fue dado de alta el miércoles y ya se encuentra en su casa. El jurado de Masterchef Celebrity habló sobre su reciente contagio y advirtió que hay que cuidarse mucho. “Tuve una pequeña neumonía, ahora estoy muy bien. Pasa el tiempo y creés que se terminó y la verdad que no, hay que cuidarse mucho”. Y agregó: “Estoy agradecido hasta las lágrimas por el cariño y la preocupación de todos. El COVID no es joda”, agregó el chef en diálogó con “Por si las moscas” (La Once diez).