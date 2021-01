El Polaco y su bulto: ¿qué esconde el cantante?

Aprovechando su visita en Flor de equipo, Florencia Peña le mostró la nota con la declaración de Gabriel y el ex de Karina la Princesta se mostró sorprendido. "¿Quién dijo el paquete? ¿El paquete? Te puedo asegurar que no sé quién dijo eso", expresó el Pola. Y luego pasó a explicar el vestuario que usó en esa gala del "Bailando": "Era una sunga, pero los guachos me pusieron una blanca y yo, inocente, me la puse".