El polémico comentario de Laura Ubfal sobre la final de Gran Hermano

"La gente eligió tres chicos jóvenes, sanos, bellos. Una sociedad blanca y perfecta", escribió la panelista y agregó: “Que gane el mejor. GH ya ganó el corazón de todos”. Luego de realizar la publicación, Ubfal recibió una catarata de críticas por su comentario que fue tildado de "desatinado".

Anamá Ferreira fue una de las personas que reaccionó y no solo cuestionó los dichos de la periodista, sino que además pidió la intervención de organismos institucionales. “Sinceramente, me da tristeza cuando una periodista dice ‘una sociedad blanca y perfecta’. Estamos hablando de racismo, porque no quedaron morochos a la final. Ya tiene que actuar de oficio algún juez o el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo)”, lanzó Ferreira.

Y agregó: “No se pueden permitir estos comentarios. En Brasil, estaría presa o pagando una multa de 950 mil dólares. Qué tristeza infinita. Cuánta discriminación a las minorías. Si fueran morochos, ¿qué sería, una sociedad morocha imperfecta? Sos una racista”.

Ante esta situación, la panelista de El Debate le respondió el tuit a una seguidora, que aparentemente entendió lo que quería decir y alegó que se debió a una "mal interpretación" del mensaje. “Acá, veo mucha gente a la que le cuesta interpretar un texto y una ironía. Coincido en todo lo que dice (en referencia al tuit de Ubfal). Es una final aspiracional, es lo que todos quieren ser”, indicó. “Muy buena comprensión de textos”, fue la respuesta de la periodista.