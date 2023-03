El Pollo Vignolo le dio con todo a Diego Latorre en pleno partido: "El muchacho se fastidia"

Sin embargo, el duelo entre River y Lanús lo tuvo a él junto al Chavo Fucks , por lo que le pareció que era el momento ideal para realizar un juego que a Diego Latorre no le gusta para nada y siempre se niega a participar.

Pollo Vignolo vs Diego Latorre.mp4

Es que para que la transmisión sea más llevadera, el relator invita al comentarista y quienes están en el campo de juego a participar de un juego que consta en nombrar jugadores que hayan jugado en los dos equipos que se están enfrentando en el momento de la transmisión.

Aprovechando que Latorre no estaba, quien siempre menciona que no le gusta ni disfruta de este juego, el Pollo aprovechó para realizarlo pero también para disparar fuerte contra el ausente.

"Lo bueno es que no esté Latorre hoy, es que podemos preguntar los futbolistas que estuvieron con las dos camisetas. Se fastidia. El señor Ruggeri, por ejemplo, al que le mandamos un abrazo muy grande", lanzó sin piedad el relator contra el ex futbolista y su mala onda ante la propuesta para divertirse que suele hacer.

Pollo Vignolo - Diego Latorre.webp

El Chavo Fucks, que estaba junto a él en la cabina de transmisión, no se quedó afuera, ni del juego ni del palo para Latorre: "Ese juego a mí me encanta, a Diego no le gusta". Luego de las críticas a Gambeta, para tratar de salir de ese momento, comenzaron con el juego.

En el campo de juego estaba Gustavo Yarroch, quien eligió al Pepe Sand, salido de las inferiores de River e ídolo de Lanús. Por su parte, Morena Beltrán tiró dos nombres: Fernando Belluschi y Teófilo Gutiérrez. Luego de estos, y ante la opinión del Pollo Vignolo sobre Latorre, ninguno se animó a tocar el tema nuevamente.