El incómodo momento que el Pollo Vignolo le hizo pasar a Morena Beltrán tras pelear con una figura de ESPN

Es que el conductor mostró su indignación por el presente del equipo de Avellaneda y no tuvo reparos en criticar a la actual dirigencia, que asumió hace pocos meses y que cuenta con Juan Marconi como vicepresidente segundo, figura de ESPN.

"La crisis viene de arrastre, de hace muchos años, y fue simplemente una descarga para demostrar que lo que está viendo no le gusta", opinó el Pollo Vignolo.

"No es normal que silben a un equipo en el segundo partido de local... Es algo que no se ve nunca", opinó Morena Beltrán. "Yo entiendo que hay que tener paciencia, paciencia... ¡Pero van cuatro años! Nosotros contamos cuatro partidos, pero la gente cuenta cuatro años", le retrucó el conductor.

"Acaba de empezar una dirigencia nueva...", insistió Morena Beltrán. "Sí, la dirigencia nueva sabe también a dónde llegaba", replicó el conductor, quien rápido recibió una respuesta de la periodista: "¡Todos saben a dónde llegaba, los hinchas también tienen que saber cuál es la realidad del club, es muy difícil!".

"La dirigencia también sabe en el momento que estaba, en el contexto... También, cuando llegás sabés dónde llegás", siguió el Pollo antes de agregar: "Esto es como todo: dicen ´eh, era un desastre´, pero si no era un desastre no te votaban... Eso hay que saberlo. Si no era un desastre, seguían los que estaban".

Fue ahí que llegó el castigo más fuerte de Vignolo ante Marconi, a pesar de que no lo nombró: "Entonces, para mí no hay excusas... A todos nos gusta el Mundial, ir a verlo... O sea, no hay excusas. Cuando vos estás acá, cuando te tenés que plantar en un club como este, es 100%".

"Eso sin dudas", respondió Morena Beltrán poco convencida. Vale aclarar que la periodista y Marconi mantienen una gran amistad ya que ambos trabajaron codo a codo en la conducción del noticiero de ESPN:

"A la gente le pedimos paciencia y yo entiendo que la gente lo máximo que hizo... Silbó... ¿Es dramático, en serio?", insitió el Pollo Vignolo. "Para mí no es dramático, es atípico, yo no recuerdo a ningún equipo que en el segundo partido se fuera silbado... Después, obvio que cada uno tiene que dar el 120%", explicó Morena antes de cerrar: "No se puede levantar un club de la noche a la mañana, ¡es una locura!".