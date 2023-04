El Pollo Vignolo recibió una denuncia de robo de parte de el Mono Navarro Montoya

“Lo que hiciste ayer fue terrible. El gol que me anulaste a mí no tiene razón de ser”, se quejó el Mono Navarro Montoya. “¿Sos el dueño de la pelota?”, le preguntó Mariano Closs que se había quedado charlando un rato mientras hacía la transición de su programa.

Fue ahí que el ex arquero de Boca, Independiente y Chacarita, entre otros equipos, relató la jugada que terminó siendo anulada por el Pollo Vignolo . “Anticipo, tiro una pared, hay un desborde, tiran el centro atrás, yo la empujo, y por inercia, me caigo. Me anularon un gol por ir al piso”, explicó el panelista de F90.

“Es un mentiroso. No vale ir al piso. Es una regla para no lastimarse. El reglamento es así. La empujó tirándose al piso. ¡Piso!, dije”, lo corrigió el Pollo Vignolo defendiéndose de las acusaciones. “Caí después de pegarle a la pelota”, lo corrigió el Mono. “Fue en el mismo momento”, insistió Vignolo.

“Me están haciendo pagar derecho de piso. Soy nuevo y me cobran todo. Me cobran una mano, la pelota me tocó acá (se señaló el hombro), y penal”, siguió con sus quejas Navarro Montoya.

Mono Pollo 2.jpg

“¡Es mano! Todas las manos son manos, y el fútbol está desembocando en eso”, se defendió el conductor. “Cuando viene la cuenta, también me parece que yo pago más. Como soy novato... Tomé agua y gaseosa, y pagué como si hubiera tomado un muy buen champagne”, insistió el ex arquero. “Tenía razón Chilavert”, murmuró el Pollo Vignolo, haciendo referencia a las grandes peleas que tenían ambos arqueros en los 90.

“¿Qué tiene que ver Chilavert?”, preguntó el Mono siguiéndole el juego, luego agregó: “También tengo que decir que me invitaron con una empanada de jamón y queso”. “Uh, qué generoso. Qué locos que son estos”, agregó Oscar Ruggeri en defensa de su ex colega. “Si no te gusta, llevate la vianda, loco, y la comes atrás del arco”, le dijo el Pollo Vignolo cerrando el divertido debate.