El portaaviones de Trump, más cerca de Corea del Norte

Las últimas maniobras del líder comunista contemplan destruir tanto al USS Carl Vinson como a la ciudad de Los Ángeles y a la Casa Blanca. Incluso ayer mismo su país lanzó otro misil, en otro ensayo nuclear.

En una de las más recientes apariciones en la televisión estatal del régimen, Kim Jong-un insinúa que utilizará sus misiles y armas balísticas en contra del buque de guerra enemigo. Confiado, en el video afirma que Corea del Norte es “un país fuerte que lidera el mundo en tecnología nuclear y de misiles”.

China, a la que Trump le encargó resolver la tensión, advirtió que el país comunista está cerca de cruzar “un punto de no retorno”, mientras que Trump no descartó la idea de iniciar un “gran, gran conflicto” con Corea del Norte si no limita su programa nuclear.