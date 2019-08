El presagio de Johana sobre la muerte de su bebé Junior

“Estaba de ocho meses. Yo vivo cerca del mar en mi país, y, hacía dos semanas, había soñado que caminaba con un cajoncito blanco en el mar. Era como cuando se abre el mar y vas caminando”, dijo y remarcó que cuando se enteró de la triste noticia, enseguida pensó en ese sueño que terminó siendo un presagio.

Traumático

El calvario se intensificó luego de que la ex cantante de Viru Kumbieron diera a luz a la criatura ya sin vida. “Me indujeron el parto y me dieron una cama cerca de donde estaban dando a luz otras mamás. Imaginate el trauma… Me indujeron el parto a las cuatro de la mañana y di a luz a las nueve”, remarcó. “Movía la panza y le decía: ‘Hijito, por favor, movete’. lo tuve diez minutos en mis brazos. Mi mamá se lo llevó y lo cambió. Me dieron permiso para enterrarlo, después volví y me quedé internada”, recordó entre lágrimas.