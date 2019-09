Luego Ángel de Brito fue al grano y le preguntó sobre los rumores que aseguran que alguien opera su cuenta de Twitter. Luli no se hizo la distraída y contestó filosa: “Mirá cómo se manejan los trolls que me llegaron tres iguales al mismo tiempo, y todos decían ‘La cuenta de Luciana Salazar está manejada por Jorge Rial, que a su vez es manejado por el señor Massa, y a la vez está detrás Redrado’. Me mataba de la risa”.