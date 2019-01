La pelea entre Barón y Mengolini -quien está embarazada- se desató el viernes, cuando la periodista hizo un chiste con la cola de la ex de Juan Martín del Potro. “Últimos días de panza al sol… (ya sé, estoy más pesada que Jimena Barón con su culo)”, escribió desde el lago Moreno (Río Negro). Dado su comentario, le llovieron decenas de críticas, incluso de la propia Jimena. Ante eso, la periodista tuiteó: “Todo bien con tener un lomazo y postear tres fotos de tu culo por día… cada una sobrelleva el patriarcado como puede. Ahora bien: no me vengan con que eso es empoderamiento. Lo veo más parecido a una suerte de esclavitud”.

Barón tiene respaldo

Quien también salió a bancar a Barón fue Cande Tinelli, con una foto de alto voltaje y una reflexión. “Puta: adjetivo utilizado por la sociedad para describir a una mujer que hace lo mismo que un hombre promedio. (No soy un objeto, no pierdo misterio ni valor por mostrar mi cuerpo, soy libre y hago lo que quiero con él)”, posteó la hija de Marcelo, junto a imagen de su torso y piernas, luciendo una tanga y unas medias de red.

En tanto, Sol Pérez fue al hueso y arremetió contra Mengolini: “Me llamó la atención su línea de pensamiento. Eso es clasificar a las mujeres y me lleva de nuevo al machismo con eso de que si el otro te mira, vos tenés la culpa, volvemos a poner a la mujer en el papel de la culpable”, contó.