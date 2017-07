El que no juega, la Liga: hay malestar con Rincón

“Hay un acuerdo de caballeros de jugar con equipo alternativo para no distorsionar la liga”. Luis Sánchez Presidente de Lifune y subsecretario de Deportes

La mirada del presidente liguero

“El malestar de los clubes se genera porque cuando un equipo recibe la invitación para el Federal B, como el caso de Rincón, lo primero que la liga le plantea es que tenga un equipo alternativo para no distorsionar el torneo local. Hay un acuerdo de caballeros que se ha respetado históricamente. El único que hace reserva de ese derecho (por el reglamento) es Rincón y están bastante molestos los que les toca enfrentarlos. Jugar una Primera entre semana genera un trastorno importante, imaginate tener que movilizarte un martes desde o hacia Zapala... Les cuesta juntar once”, analiza Luis Sánchez, titular de la liga.

"En 12 años en torneos federales nosotros nunca cambiamos la fecha de Lifune". Gastón Sobisch Presidente de Independiente

“Les recordé que cuando entraron a la liga, venían para intentar que Rincón tuviera algo de deporte en la localidad y hoy se ha transformado en un club que pretende jugar Argentino A y ganar todo. Está bien que tengan ambiciones pero sin perjudicar al resto. Con el presidente y el intendente, que es otra cara visible, se puede hablar, con el delegado es más complicado”, redondeó el también subsecretario de Deportes de Neuquén.

El enfoque de Sapere y el Rojo

El presidente de Sapere, Juan Carlos Lucumán, criticó el proceder del León y recordó: “El compromiso era no alterar el normal desarrollo de Lifune y ahora lo desconocen. Me parece muy poco serio lo que están haciendo. No hay excusas. El único que no cumple con las exigencias de la liga local es Rincón”, disparó.

"Me parece muy poco serio lo que está haciendo Rincón. No hay excusas. Descuidan la liga". Juan Carlos Lucumán Presidente de Sapere con peso en Lifune

Su par de Independiente, Gastón Sobisch, recalcó la distinta manera con la que se maneja el Rojo ante la doble competencia: “En 12 años en torneos federales nunca cambiamos la fecha de Lifune y jugamos con un equipo alternativo porque fue el compromiso que asumimos. De hecho, en este torneo que estamos segundos dejamos puntos porque nos estábamos jugando al mismo tiempo la permanencia en el Federal A. Hemos decidido no utilizar ese artículo del reglamento. Pero es una decisión de cada club”, expuso su discrepancia con respeto.

"Molesta que estén enojados, tendrían que apoyar. Nos basamos en el reglamento". Carlos Cofré Vicepresidente de Rincón

El descargo de Rincón

Lo más justo era darle derecho a réplica al club apuntado y conocer su visión. Y Carlos Cofré, vice de la entidad del noroeste neuquino, dijo: “Nos estamos basando en el reglamento del Consejo, los podés postergar 72 horas antes o después de un partido por el Federal. El año pasado pecamos en eso. No tenemos plantel largo y vamos por los dos torneos. Molesta que estén enojados y nos interesaría que todo Lifune apoyara. Cada presidente sabrá que es lo mejor para su equipo... Vamos a tratar de buscarle la vuelta para no suspender tanto y jugar entre semana”, justificó hecho un León. Continuará....

10 partidos suspendió Rincón. En los últimos dos torneos de Primera División, el anterior y el actual, según estimaron allegados a la entidad rectora del fútbol local.