El Rally Mundial no visitará Argentina en 2021

El Rally de Argentina no estará en el calendario 2021 del Rally Mundial . Así lo confirmó la organización de la prueba nacional mediante un comunicado de prensa emitido en sus redes sociales. Las dificultades producidas por la pandemia motivaron la no inclusión de la cita sudamericana en el ejercicio de la temporada que viene.

CBA-Rally.jpg Rally de Argentina

En tanto, el presidente de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA), Carlos García Remohí, no ocultó sus decepción ante lo sucedido. "Es una notica difícil. No obstante, entiendo que la pandemia que irrumpió en el planeta cambió muchas cosas y con tristeza asumo que en 2021 y después de muchos años ininterrumpidos, no estaremos en el calendario del mundial. De la misma manera aspiro a que se pueda revertir esta circunstancia y volver a ocupar un lugar en el calendario 2022", indicó.

Por su parte, el Director General del Rally, David Eli, también se pronunció al respecto: "Después de 39 años de historia, no tener en rally en el 2021 es algo que me duele. Tengo la misma decepción que deben estar sintiendo todos los que aman esta hermosa disciplina. Trabajamos mucho, como lo hemos hecho siempre y esperábamos estar una vez más en el calendario. A partir de ahora seguiremos trabajando de cara al 2022. Haremos, una vez más, todo lo que esté a nuestro alcance por volver a vivir el rally en Argentina".

Este año, la edición número 40 de la prueba en las sierras cordobesas tuvo muchas idas y vueltas. Inicialmente estaba pactada del 30 de abril al 3 de mayo, pero la cancelación del Rally de Chile generó que se adelantara una semana. Sin embargo, la expansión de la pandemia produjo su postergación y posterior anulación.