El Rayo Godoy y Yapur, en un picante y duro cruce verbal

Neuquén.- El neuquino Mauro “el Rayo” Godoy y el santafesino Damián “el Chino” Yapur pelearán el viernes 10 de marzo en el Parque Central por el título sudamericano superligero, y ambos púgiles, a dos semanas del combate, calentaron la previa como para ir anticipando lo que se presenta como un gran combate.

“Rayo, prepárate, voy a ganarte en tu casa”, tiró el pupilo de José Lemos. “Soy un boxeador que siempre da sorpresas”, agregó amenazante.

El centenariense (palmarés de 27 victorias, 14 nocauts, 1 derrota), flamante campeón argentino de la categoría que recuperó el cetro el pasado 7 de enero al vencer por nocaut técnico en la novena vuelta al cordobés Xavier Luques Castillo (aunque ya le había ganado el cinturón en la balanza) recogió el guante y lanzó también sus directos: “Preparate vos, Chino Yapur, porque te vas a encontrar con un peleador que sobre el ring será un Rayo, no lo vas a poder parar”, lanzó el neuquino.

“Los promotores de Buenos Aires me habían ofrecido otras peleas, pero elegí enfrentar a Godoy porque sé que le voy a ganar”, anticipó el litoraleño y agregó: “El título sudamericano me lo traigo a Santa Fe. La última vez me llevaron a Bariloche para que me gane Inalef (César) y les salió mal, porque me quedé con el titulo latino plata del CMB en su casa”, afirmó. En tanto, Godoy respondió: “Con la reconquista del título argentino me saqué una mochila de encima. Hice una gran pelea y sentí el apoyo y el cariño de la gente porque me brindé entero por el espectáculo”, comentó.

“Yo tengo un sueño de pibe -recordó- pelear y ganar el título del Mundo. Para eso me entreno desde hace unos catorce años. El camino es largo, pero yo me preparo para ser el mejor. Primero en mi país y en mi categoría y, después, paso a paso buscar la corona mayor. La gente sabe quién es “el Rayo” y el 10 les voy a regalar una buena pelea y un nuevo título. Les pido que me acompañen porque los logros y el éxito es de todos. Quiero ser campeón y con trabajo, ganas y la ayuda de Dios, sé que lo voy a lograr”, se ilusionó.

"La gente sabe quién soy y cómo peleo. Estoy entrenando duro. Voy a estar incluso mejor que la pelea anterior. Me siento joya y voy a quedarme con el título”. Mauro Godoy. El Rayo tuvo un buen arranque de año y quiere ratificarlo.

"Siempre peleo con boxeadores protegidos y por eso me han robado peleas. Pero elegí enfrentar a Godoy porque sé que le voy a ganar. El titulo sudamericano será mío”.Damián Yapur. Logró 12 victorias, sufrió cinco derrotas y tiene tres empates.