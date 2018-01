El Rayo sale a defender el título sudamericano

Será la primera defensa que realizará el centenariense de este cetro que estaba vacante y obtuvo diez meses atrás ante el santafesino Damián Yapur, a quien derrotó en fallo unánime. Luego, el propio Yapur lo despojó de la corona nacional en un falló polémico en una pelea que se realizó en San Juan.

En principio, el combate por la corona sudamericana iba a ser ante el rosarino Leandro “la Lepra” Almagro, pero este se bajó. Entonces surgió rápidamente el nombre de Amitrano, un púgil oriundo de Villa Mercedes que participó de fechas mundiales de la Liga WSB de la AIBA, integrando el seleccionado argentino Los Cóndores, al que accedió luego de consagrarse campeón argentino amateur.

Con peso perfecto (63,500 kilos) cuando pasaron por la balanza en el gimnasio Upper Cross, los pugilistas mostraron su profesionalidad, al punto que no hizo falta cantar los kilos como habitualmente se hace.

El presidente de la Federación Neuquina de Box, José “Monito” Ortíz, sólo atinó a decir “en categoría”, para indicar que ambos estaban en línea con la división de los superligeros.

El año pasado, el Rayo tuvo un buen comienzo pero en la segunda parte de la temporada se le cayó una pelea que tenía programada en el exterior (en México) que, sumado a la injusta derrota ante Yapur, le provocaron un sinsabor que corrigió sobre el cierre de la temporada con una victoria clara sobre el colombiano José Agustín Fería, en una definición que llevó el sello de su estilo: un gancho al hígado que desmoronó al cafetero en la tercera vuelta.

Con esa victoria, Godoy completó un palmarés de 30 victorias (16 por nocauts) y dos derrotas.

Habrá que ver cómo responde Amitrano, un boxeador de buena técnica y bien entrenado que suma once victorias, seis de ellas por nocaut, y dos derrotas. En su última presentación, el 22 de diciembre último, le ganó por puntos al chubutense Walter Castillo en el gimnasio municipal de Trelew.

El centenariense se tiene fe. “Será una pelea difícil, pero como siempre vamos a buscar el nocaut desde el arranque”, tiró.

Sobre el cambio de rival, dijo que no lo complicó para nada porque ya lo tenían hablado a Amitrano hace un mes por si no venía la Lepra Almagro. “Trabajamos para los dos rivales y hace dos semanas empezamos con mi papá (Bruno, su entrenador) a afinar cosas porque es un boxeador más alto que yo”, agregó.

En cuanto a la importancia que le asigna a esta combate en función del futuro de su carrera, señaló: “Primero tengo que ganar porque es una pelea muy difícil, muy dura. Y luego se vienen planes para marzo. Pero lo primero es ganarle a él”, tiró.

Y él es Amitrano, boxeador nacido en Villa Mercedes que sumó experiencia con Los Cóndores. “(En San Luis) entrenamos en la sierra porque yo vivo ahí. Veinte días antes de una pelea me voy al gimnasio de Carlos Del Greco (coach) y él me prepara la técnica. Yo siempre vengo bien preparado y con intenciones de dar lo mejor”, se ilusionó el puntano.

Mauro Godoy. Campeón sudamericano superligero

1. ¿Cómo llegás?

Muy bien. Contento por dar el pesaje exacto. Trabajé muy bien para esta pelea y lo demostré en la balanza. Ahora me queda dejar todo arriba del ring.

2. ¿Te preocupa algo de Amitrano?

Ha peleado con buenos boxeadores. Es el actual número seis del ranking argentino y está bien ranqueado a nivel internacional. Es un boxeador muy bueno técnicamente. Casi no tiene fallas. Es una pelea difícil, dura. Pero como siempre, el Rayo en enero arranca con peleas complicadas.

3. ¿Te complica mucho que sea un boxeador alto?

No, porque yo salgo siempre a hacer mi pelea, a ganar el combate. Castillo (Xavier Luques) también era un boxeador más alto que yo y lo pude solucionar bastante bien. Voy a salir a buscar el nocaut como siempre. Si se da, se da. Y si no, me van a ver los doce rounds dando batalla.

Leonardo Amitrano. El retador del Rayo

1. ¿Sos de buscar el nocaut o preferís esperar?

Yo primero salgo a boxear. El nocaut después viene solo. Me siento bien preparado, física y mentalmente. Venimos a dar un lindo combate. Esperamos que salga una linda pelea.

2. ¿Te preocupa enfrentar a u boxeador como el Rayo, con más experiencia?

Mirá, las peleas son peleas. Siempre hay que dar lo mejor de uno y si te llevas un triunfo, mucho mejor. La verdad es que no esperaba enfrentarlo. Es un rival que surgió de golpe, pero bueno, estamos todo el tiempo preparándonos para cuando salen peleas y venimos a ganar.

3. ¿Qué esperás de esta pelea?

Si ganamos, sería una buena pelea para mí para subir más arriba. Por eso vamos a tratar de ganar. Y después, que venga lo que venga.