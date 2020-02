El Rayo va por otro batacazo en Europa

El centenariense clavó en la balanza 63.300 kilogramos. Su rival, 63.500. El combate encuadrado en la categoría superligero se desarrollará en instalaciones del Ulster Hall de Belfast.

El neuquino llega a este cruce con una doble ventaja: viene de ganar, en Londres y por nocaut frente a Annan y, su rival, no cuenta con un rodaje que invite a extremar los recaudos más allá de los cuidados lógicos. Invicto en nueve peleas es un dato que no intimida a nadie aunque cuatro victorias fueron por la vía rápida. No obstante, parece poco frente a los palmarés del Rayo, con 32 victorias, 17 nocaut, 5 derrotas y un empate.

Claro que el ex campeón Argentino y Sudamericano de la división, tendrá que salir a buscar el KO desde el inicio para no exponerse a sufrir un veredicto localista.

17 Las triunfos por nocaut de Mauro Godoy

El Rayo ganó poco más de la mitad de sus combates por KO. La última victoria incluso fue por nocaut técnico en Inglaterra ante el ghanés Tackie Annan.