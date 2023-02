El récord que firmó Argentina en los premios FIFA The Best

Una jornada inolvidable para el fútbol argentino . A poco más de dos meses de la consagración en el Mundial de Qatar 2022, la Argentina arrasó en la gala de FIFA The Best , quedándose con los premios al mejor futbolista del año (Lionel Messi), mejor arquero (Emiliano Martínez) y mejor entrenador (Lionel Scaloni) . Y de yapa, la hinchada albiceleste obtuvo el Fan Award por el apoyo demostrado durante la última Copa del Mundo.

"Quiero agradecer a mis compañeros, a Sacaloni, al Dibu. Estamos en representación de ellos, sin ellos no estaríamos hoy acá. Es parte de un reconocimiento a todo el grupo por lo que hicimos. Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, buscar, insistir, al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Para cualquier jugador, son muy pocos los que lo pueden conseguir y gracias a Dios se dio. Quiero agradecer obviamente a mi familia, a la gente de Argentina, por haber vivido de manera especial y va a quedar de por vida en los recuerdos", declaró Messi tras conseguir su segundo FIFA The Best (se entrega desde 2016).