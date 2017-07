El regreso de Game of Thrones se podrá ver gratis en todo el mundo

En ese contexto HBO decidió "liberar" su señal desde mañana y hasta el próximo lunes para que el estreno de la nueva temporada de la serie pueda verse gratis.

Las respuestas al enjambre de tramas que ideó George R. R. Martin en su saga -aún inconclusa- "Canción de hielo y fuego" comenzarán a desvelarse a partir del próximo domingo. De momento, se sabe que será la temporada más corta hasta la fecha, con tan sólo siete episodios, aunque la octava y última contará con uno menos. Y el cartel oficial, protagonizado por el Rey de la Noche, no deja lugar a dudas sobre la otra guerra que tendrán que lidiar los distintos clanes de los Siete Reinos.

Éstos, por cierto, son cada vez más españoles. Desde que en la quinta temporada el Real Alcázar de Sevilla se convirtiera en Dorne o el desierto de las Bardenas Reales en el Mar Dothraki, los productores no han dejado de sumar localizaciones por la península Ibérica. Y esta temporada, la esperada llegada de Daenerys Targaryen y sus dragones (Emilia Clarke) a Poniente tendrá como escenario la costa vasca, incluidos los espectaculares acantilados del flysch de Zumaia.

España, "has hecho que se me rice el pelo y se me derrita el corazón", escribió la khaleesi en Instagram durante el rodaje el pasado noviembre. No en vano, a lo largo de los nuevos episodios se espera que pise por fin la fortaleza Rocadragón, antiguo feudo de los Targayren y que ha sido recreado en la ermita de San Juan de Gaztelugatxe (Vizcaya), erigida sobre un islote que se une a tierra por 241 escalones.

Su esperado choque con los Lannister tendrá lugar sin embargo en la geografía andaluza, que entre otros escenarios aporta el castillo de Almodóvar del Río (Córdoba), las Atarazanas Reales de Sevilla o las ruinas romanas de Itálica. Además, Desembarco del Rey, donde se encuentra el disputado Trono de Hierro, se recrea esta vez en las calles de Cáceres, después de que en otras temporadas lo acogieran Gerona y, sobre todo, la croata Dubrovnik.

Si "perla del Adriático" ofrece desde hace años tours guiados para seriéfilos, al sector turístico español tampoco le ha ido mal: según dijeron fuentes del Real Alcázar de Sevilla, desde que comenzó el rodaje de "Juego de Tronos" la media anual de visitas ha aumentado más de un 21 por ciento y el año pasado, la media anual de turistas estadounidenses alcanzó por primera vez la marca del 10 por ciento del total. "Sin duda ha habido otros factores, pero nos consta que el rodaje ha sido muy importante", señaló un portavoz.

Además, el comparador Skyscanner realizó en 2015 un estudio sobre las reservas de vuelos a los destinos donde se rodó la serie. ¿El resultado? Tras los primeros capítulos de la quinta temporada, las búsquedas de viajeros extranjeros a la capital andaluza se incrementaron en un 107 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. No obstante, mientras las localizaciones españolas crecen, los platós siguen en Belfast (Irlanda del Norte) e Islandia continúa como hogar de los Caminantes Blancos.

Y éstos traen el invierno a Poniente, como anunciaba el rey del Norte Jon Nieve (Kit Harington) en el último episodio. Junto a él regresan entre otros los Lannister Peter Dinklage (Tyrion), Lena Headey (Cersei) y Nikolaj Coster-Waldau (Jaime) y los Stark Sophie Turner (Sansa), Isaac Hempstead-Wright (Bran) y Maisie Williams (Arya), a los que se suma el fichaje del ganador de un Oscar Jim Broadbent y el cameo del cantante británico Ed Sheeran. Y quienes se queden con ganas de más, que no teman: HBO ya ha anunciado cuatro precuelas.