Corazones, triángulos y mariposas son solo algunos de los códigos gráficos que usan en las redes los pedófilos para comunicarse entre ellos, y que los identifica según sus preferencias sexuales.

El triángulo, llamado BLogo, simboliza la atracción hacia los varones menores y lo usan quienes se denominan "BoyLovers" El corazón, llamado GLogo, simboliza la atracción hacia las niñas y lo usan quienes se denominan "GirlLovers". La mariposa, formada por dos corazones grandes y dos chicos (rosas y celestes) representan a quienes gustan de los menores de ambos sexos.

Russo está acusado de "distribución, facilitación, producción y tenencia para distribución de imágenes de explotación sexual infantil". La fiscal Daniela Dupuy aclaró que el pediatra "no aparece en las imágenes" y que tampoco fueron realizadas en las instalaciones del Hospital Garrahan. Sin embargo, la fiscal a cargo de la investigación remarcó que están analizando un "eventual agravamiento" en la acusación, "más que nada por la cantidad de imágenes con menores de 13 años". "Es un caso de miles", remarcó sobre la detención del pediatra, y añadió: "No me sorprende, pero me escandaliza la cantidad de casos que ingresan día a día y que aumentan".

