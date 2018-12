El rey del agua vuelve con chistes e impronta metalera

No por nada, el director de la propuesta, James Wan, explicó: “Yo soy producto de los 80 y de los 90 y de mi amor por la vieja escuela como las películas clásicas de fantasía que solía hacer Hollywood. Y quería que este proyecto formara parte de ese mundo. Ese tono hizo que mirara hacia atrás a clásicos”. En sintonía, el protagonistas de la película expresó: “Es un superhéroe menos oscuro que Batman o el mismo Superman. Buscamos darle un toque cómico que ayudara a equilibrar esos momentos más serios”. Además, el actor originario de Hawai, aseguró que tiene coincidencias con su personaje ya que de su pasión por los deportes acuáticos como el surf, es optimisma, muy familiero y defensor de sus ideales.

Moraleja: Según el protagonista, Aquaman tiene el mensaje de crear puentes entre diferentes mundos

A su vez, Momoa contó que Metallica, la canción “Ticks And Leeches” de Tool y la banda Black Sabbath le sirvieron de inspiración para meterse en el rol del superhéroe acuático. “Sé que nadie podría pensar eso, pero Aquaman es metal. He construido mis personajes alrededor de canciones de metal. Si Conan estuvo inspirado en Pantera, Aquaman probablemente se construyó con Tool y el disco Kill Em All de Metallica. Hay un montón de Black Sabbath allí también”, precisó, tras de elogiar a sus compañeros de elenco Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman y Willem Dafoe.