El robo de un celular desató una batalla campal en un centro Covid

El momento fue registrado por uno de los pacientes y se viralizó en redes sociales. En las imágenes se puede ver a un hombre cuando es detenido por el personal del lugar, que está protegido por una escafandra blanca. El hombre, que viste una túnica azul, es revisado y otra persona le pega una piña, acusándolo que le había robado el celular.Las dos personas afectadas denunciaron el robo de los celulares en la Comisaría Comuna 14C.

"Uno de los enfermos salía hoy iba del aislamiento y empezó a robar teléfonos de los compañeros que estaban ahí y por eso lo agarraron y agredieron", relató Diosnel Pérez, padre de uno de los internados.

Diosnel manifestó que le preocupa las condiciones en las que está su hijo y los demás pacientes en el centro y asegura que no es un lugar seguro. "Mi hijo me dijo que ese lugar parece una cárcel. No puede ser que el Estado lleve tanta gente enferma allí; están aislados, pero es un hacinamiento como si fuera una cárcel", señaló.

Coronavirus | Violencia y batalla campal en el centro de aislamiento de Costa Salguero: el predio

A las 19 de ayer, la Policía de la Ciudad procedió aisló al acusado del robo.

En el Centro de Costa Salguero, están albergadas 250 personas y, según informaron, “este es un hecho aislado” ya que “desde la apertura el 27 de mayo no se registran incidentes y se destaca la buena convivencia y la recuperación de Covid-19 de todas las personas alojadas”.

El lugar comprense cinco sectores (tres para hombres y dos para mujeres) con una capacidad para 798 personas.

Costa Salguero recibe a personas alojadas en los paradores de la Ciudad que se encuentren solas y con capacidad para valerse por sí mismas.

La operación del centro de aislamiento está formada por un equipo de 285 personas, y cuenta además con un cine con capacidad de 100 butacas, talleres, metegol, ping pong, lectura y música.

También hay una ambulancia de guardia permanente que deriva a las personas que evolucionan negativamente a los hospitales Fernández o Rivadavia.