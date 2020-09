El Rojo entrena "para despejar la cabeza" y por DNI

Para pasar en limpio, según informó el club en sus redes sociales, lunes, miércoles y viernes entrenarán los jugadores cuyos documentos terminen en números pares y martes, jueves y sábado los que culminen en impar.

Embed

“Esta semana ya arrancamos normal. Entrenamos reserva, Primera local y el plantel del Federal. No es obligatorio que vayan a entrenar. La idea es estar en movimiento, despejar un poco la cabeza para que los jugadores no pierdan más tiempo en la casa, están hace cinco meses sin entrenar. Muchos tuvieron que salir a trabajar, gran parte estudia y era una ayuda el ingreso del fútbol pero ahora tuvieron que reiventarse, rebuscársela de otra manera”, aseguró el DT, que a su vez vende artículos de limpieza y cuya historia ya contamos en su momento.

image.png El Rojo cumple con los protocolos y ya está en movimiento.

Respecto a los campeonatos que debía disputar Independiente, Doglioli apuntó: “Del Regional tengo entendido que vuelve a mitad del año que viene, el calendario será anual. Del ámbito local se dio por terminada la Liga". "No hay motivación al no haber competencia para los muchachos, no es lo mismo y por eso entendemos que debe priorizan el laburo. Pero igual es bueno, un cable a tierra venir a entrenar, hace bien a la salud mental”, cerró Doglioli.